Россиянам дали советы по выбору летнего лагеря для ребенка

Председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун рассказала, что при выборе детского лагеря следует ознакомиться с его сайтом или страницей в соцсетях, сообщают «Известия».

Она отметила, что родителям нужно обратить внимание, есть ли там контактная информация, фотографии комнат и территории. Также они должны прочитать оставленные отзывы, указала эксперт.

«Посмотрите, есть ли там отчеты о жизни и работе лагеря — как проходят смены, какие мероприятия проводятся», — сказала Грицун.

Родителям следует также знать, кто организатор и учредитель лагеря и как проходит подготовка кадров, заявила она. Эксперт отметила и важность обратной связи с руководством. По ее словам, у родителей должна быть возможность написать руководителю и оперативно получить ответ.

«Насторожить может и стоимость отдыха. Посмотрите среднюю цену на путевки в коммерческие и государственные лагеря в вашем регионе — если вам предлагают значительно меньшую сумму, это может быть недобросовестный организатор», — посоветовала Грицун.

Она добавила, что средняя стоимость детского отдыха в Москве и Подмосковье на сегодняшний день составляет от 45 до 60 тыс. руб. за смену в частном лагере и от 35 до 50 тыс. руб. в муниципальном.

Накануне исполняющий обязанности директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Леонид Проценко рассказал «Газете.Ru», что за первый месяц работы программы «детского кешбэка» родителям вернут 2,3 млрд руб., которые были потрачены на путевки.