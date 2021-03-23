Синоптики рассказали москвичам, когда можно будет снять верхнюю одежду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет «настоящая весна» и можно будет выходить на улицу без верхней одежды. Его слова приводит ТАСС.

«Знаете, мне очень нравится определение [настоящей весны], которое дают дизайнеры одежды. Они говорят, что при дневной температуре плюс 15 градусов и выше, можно ходить без верхней одежды: без курток, плащей», — отметил синоптик.

По его словам, такая теплая температура наступит в Москве во второй половине апреля. Вильфанд пояснил, что второй месяц весны прогнозируется в Центральном федеральном округе выше нормы, поэтому можно ожидать, что в это время на улице станет комфортно без верхней одежды.

Ранее сообщалось, что синоптики не ожидают «взрыва весеннего тепла» в ближайшее время.