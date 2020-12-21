В Татарстане женщина за год родила троих детей
Карина Казанцева
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В Набережных Челнах женщина родила за год троих детей, пишет «Челнинские известия».
«В минувшее воскресенье, 20 декабря, ночью, в 2 часа 45 минут, акушеры-гинекологи Камского детского медицинского центра приняли у женщины третьего за 2020 год ребенка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик родился весом 3590 граммов и ростом 53 сантиметра. 11 месяцев назад в семье появилась двойня — мальчик и девочка.
Врачи подчеркнули, что таким образом за год женщина стала многодетной матерью.
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