Годовалый ребенок умер после удара по голове от отца в Забайкалье

Годовалый ребенок умер после получения черепно-мозговой травмы в Забайкальском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения отец ребенка ударил его рукой по голове, после чего мальчик скончался.

В настоящее время 40-летний отец задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, указано в сообщении ведомства.

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