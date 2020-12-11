Годовалый ребенок умер после удара по голове от отца в Забайкалье
Полина Рутковская
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Годовалый ребенок умер после получения черепно-мозговой травмы в Забайкальском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения отец ребенка ударил его рукой по голове, после чего мальчик скончался.
В настоящее время 40-летний отец задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, указано в сообщении ведомства.
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