Стали известны подробности о стрельбе на юге Москвы

Стали известны подробности перестрелки на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в конфликте на территории жилого комплекса «Ясный» участвовали не менее восьми человек.

«Они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка столичной полиции, в свою очередь, сообщили, что правоохранители прибыли на место происшествия и разыскивают участников инцидента. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Ясный» произошла перестрелка, некоторые ее участники скрылись. В Москве был введен план «Перехват».

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