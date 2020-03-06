Пранкер принес извинения за «приступ коронавируса» в московском метро

Пранкер Кароматулло Джаборов, который разыграл в поезде московского метро «приступ коронавируса», заявил в зале Черемушкинского суда столицы, что раскаивается в содеянном и сожалеет о случившемся. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, пранк был «глупой шуткой».

«Но это не такая статья, которую нам дали (хулиганство, 213 УК РФ). Мы никого не трогали, от наших действий никто не пострадал, мы никому не нанесли ущерб», — сказал Джаборов.

Он также попросил прощения у людей, находившихся в тот момент в вагоне поезда.

Джаборова задержали по подозрению в хулиганстве. Молодой человек вместе с друзьями снял ролик в столичном метро. Пранкер упал в вагоне, имитируя внезапный приступ. В полиции считают, что таким образом он спровоцировал панику среди пассажиров, которые в спешке покинули вагон.

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