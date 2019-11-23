Синоптики раскрыли дату появления снежного покрова в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что приблизительная дата установления снежного покрова в Москве и области — 28 ноября, передает «360».

«В Москве по-прежнему «мороз и солнце» — все как у Пушкина», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что такой умеренный мороз, характерный не только для ноября, но и для декабря, и января наблюдается сейчас в Москве и области. И существенно погода в ближайшие несколько дней не изменится.

По словам синоптика, в среду, 27 ноября атмосферное давление понизится, одновременно начнет повышаться температура воздуха. Тогда же ожидаются осадки в виде небольшого мокрого снега. Климатическая дата установления снежного покрова — приблизительно 28 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве третьи сутки подряд обновляются рекорды осеннего холода

— Ночь на 22 ноября в Москве стала самой холодной за последние 10 лет

— Синоптики рассказали о сроках прихода снега в Москву