Синоптики раскрыли дату появления снежного покрова в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что приблизительная дата установления снежного покрова в Москве и области — 28 ноября, передает «360».
«В Москве по-прежнему «мороз и солнце» — все как у Пушкина», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что такой умеренный мороз, характерный не только для ноября, но и для декабря, и января наблюдается сейчас в Москве и области. И существенно погода в ближайшие несколько дней не изменится.
По словам синоптика, в среду, 27 ноября атмосферное давление понизится, одновременно начнет повышаться температура воздуха. Тогда же ожидаются осадки в виде небольшого мокрого снега. Климатическая дата установления снежного покрова — приблизительно 28 ноября.
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