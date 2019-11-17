Москвичей предупредили о почти рекордно высоком давлении
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С конца следующей недели, 24 ноября, в Москве будет зафиксировано близкое к рекордному высокое давление. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Он заявил, что давление в Москве начнет расти со среды, 20 ноября.
Вильфанд также отметил, что параллельно с увеличение давления температурные показатели будут опускаться.
Так ожидается морозная, но безоблачная погода, без осадков.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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