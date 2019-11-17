Москвичей предупредили о почти рекордно высоком давлении

С конца следующей недели, 24 ноября, в Москве будет зафиксировано близкое к рекордному высокое давление. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он заявил, что давление в Москве начнет расти со среды, 20 ноября.

Вильфанд также отметил, что параллельно с увеличение давления температурные показатели будут опускаться.

Так ожидается морозная, но безоблачная погода, без осадков.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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