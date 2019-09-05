Премьер Малайзии отказался считать Россию виновной в трагедии MH17

<img src="//img.gazeta.ru/files3/315/10220315/2016-09-26T014346Z_155817385_S1BEUDKZAOAA_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-MH17-pic905-895x505-64583.jpg">

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сделал заявление по поводу ситуации с расследованием трагедии Boeing-777-200 над Донбассом, следовавшем по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам премьера, проведенное расследование не было действительно интернациональным и основывалось на позиции пострадавших от катастрофы людей, чьи взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными. Сама же Малайзия получила доступ материалам расследования после того, как были представлены доклады.

«Нам нужен действительно нейтральный орган, который мог бы провести расследование», — заявил Мохамад.

Он признал, что ведущие расследование стороны причастны, поэтому предвзяты. Политик также заявил о готовности рассмотреть доказательства немецкого детектива Йозефа Реша по делу о катастрофе, которые не принимала во внимание Совместная следственная группа. Он подчеркнул, что оснований для обвинения российской стороны недостаточно.

«Я думаю, что у России сейчас не лучшие отношения (с Западом. — Газета.Ru). Но с другой стороны, потребность найти виновную страну связана со страховыми выплатами», — сказал Мохамад.

Он также усомнился в том, что следователям удалось точно установить, кто стрелял по лайнеру.

Ранее Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17.