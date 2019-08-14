Свыше 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве

Свыше 150 млн детей по всему миру находятся в трудовом рабстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование спецдокладчика ООН по вопросу о современных формах рабства Урмилы Бхоолы.

По ее словам, это почти каждый 10-й ребенок в мире.

Она отметила, что к формам эксплуатации детей в том числе относится их использование для торговли наркотиками и принудительные ранние браки.

Кроме того, добавила она, в наименее развитых странах почти каждый четвертый ребенок возрастом от пяти до 17 лет занимается вредным для своего здоровья трудом.

Бхоола заключила, что Африка превзошла Азиатско-Тихоокеанский регион, показав самые высокие показатели детского труда.