Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне

Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне. Об этом передает газета El Periodico.

Согласно полученным сведениям, каталонская полиция уже задержала подозреваемых. Кроме того, также арестовали подданную Испании, которая тоже могла быть причастна к совершению преступления.

Как уточняется, девушка не помнит подробности случившегося. По ее словам, она заснула на скамейке в Барселоне.

Девушка уточнила, что после того, как очнулась, поняла, что находится на пустыре, на котором и случилось преступление.

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