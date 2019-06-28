Рекордно низкое давление накрыло Москву

Метеорологи рассказали о рекордно низком давлении, которое зафиксировано в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что больше всего от ухудшения погодных условий пострадал юго-восток столицы.

Ученые отметили, что атмосферное давление понизилось до рекордно низкого показателя в 728 миллиметров ртутного столба.

Так ранее рекордный показатель для 28 июня был зафиксирован в 1956 году и составил 732 миллиметра ртутного столба.

Метеорологи добавили, что атмосферное давление начнет расти. Предполагается, что в субботу, 29 июня, его показатели достигнут 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о сильной грозе.