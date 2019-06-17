Число жертв стрельбы на рынке в Азербайджане увеличилось

Из-за стрельбы на западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД и Генпрокуратуру страны.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента также получили ранения три человека.

По некоторым данным, стрельбу на рынке утроил недавно освобожденных из тюрьмы заключенный. Он застрелил женщину с двумя детьми и продавца из-за вражды между семьями.

В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане.