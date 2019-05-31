Появилось видео извержения вулкана Этна в Италии

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В Сети появилось видео извержения вулкана Этна на острове Сицилия в Италии.

На видеозаписи видно, как лава разошлась на сотни метров от вулкана. Извержение началось ночью, когда на склоне вулкана образовались два разлома, и гора выбросила в небо километровый столб пепла и раскаленной магмы. На настоящий момент вулкан извергается уже на высоте трех километров.

По словам специалистов, извержение не опасно для жителей страны. Однако они посоветовали туристам воздержаться пока от экскурсий поблизости от вулкана.

В последний раз извержение Этны произошло в феврале 2019 года, из-за чего был закрыт местный аэропорт.

Ранее вулкан Этна проснулся на Рождество.