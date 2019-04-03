Минусовая температура возвращается в Москву

В Москву вернутся минусовые температуры, передает РИАМО.

Ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что в ночь на четверг, 4 апреля, столбики термометров могут опуститься до -6°C.

В пятницу, 5 апреля, и субботу, 6 апреля,в столичном регионе пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой облака и небольшие осадки. Ночные температуры в столице установятся в диапазоне от -3°C до +2°C.

Но уже в воскресенье, 7 апреля, погода станет весенней — днем ожидается до +13°C.