В Мордовии проверяют больницу после инцидента с пациенткой с переломом

Министерство здравоохранения Мордовии проводит проверку по факту инцидента в Ковылкинской межрайонной больнице, где пожилой пациентке со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

Отмечается, что об инциденте сообщила одна из групп социальной сети «ВКонтакте». Местная жительница рассказала, что ее мать сломала ногу, ей сделали снимок, и «на сломанную ногу врач категорически запретил наступать, поскольку суставы тоже не в порядке». По ее словам, в больнице не работал лифт, и пожилая женщина «опустилась на колени и буквально ползком начала спускаться вниз».

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«Пациентка 1950 года рождения обратилась за медицинской помощью к врачу-травматологу 7 августа. Ей был выставлен диагноз «перелом пятой плюсневой кости». Пациентка и две сопровождающие ее женщины при подъеме на третий этаж к врачу-травматологу не обратились за помощью ни к медицинскому персоналу, ни к администрации поликлиники. Медицинской сестрой Потапушкиной была предложена помощь, на которую ни пациентка, ни сопровождающие ее женщины не отреагировали, при этом одна продолжала вести съемку, другая держала костыли», — отметили в минздраве.

Уточняется, что лифт в поликлинике Ковылкинской межрайонной больницы находится в нерабочем состоянии с 7 августа.

Следственный комитет Мордовии проводит проверку по факту инцидента.