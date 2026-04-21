Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Кишечные бактерии оказались связаны с разрушением мозга

Arpon Pongkasetkam/Shutterstock/FOTODOM

Кишечные бактерии могут вырабатывать особую форму сахара, которая запускает иммунное воспаление и повреждает клетки мозга. К такому выводу пришли ученые из университета Кейс-Вестерн-Резерв (США). Результаты опубликованы в Cell Reports (CRep).

Речь идет о бактериальном гликогене — запасной форме сахара, которую производят некоторые микробы кишечника. Исследование показало, что этот сахар способен активировать иммунные клетки, вызывая выброс цитокинов — молекул, распространяющих воспаление по организму, включая мозг.

Особенно опасным этот механизм оказался у людей с мутацией гена C9ORF72 — одной из главных наследственных причин бокового амиотрофического склероза и лобно-височной деменции. При такой мутации иммунная система хуже «очищает» организм, и бактериальный сахар дольше сохраняется, усиливая воспалительную реакцию.

В экспериментах на мышах ученые обнаружили, что один из видов кишечных бактерий может разрушать гематоэнцефалический барьер — защиту мозга — и способствовать проникновению иммунных клеток в нервную ткань. Это сопровождалось активацией микроглии и повреждением нейронов.

«Интересно, что не все формы бактериального сахара одинаково вредны: наиболее опасными оказались плотные, сложно устроенные молекулы, которые труднее расщепляются и дольше поддерживают воспаление», — отмечают ученые.

Попытка нейтрализовать эффект дала частичный результат. Когда животным давали фермент альфа-амилазу, расщепляющий такие сахара, уровень воспаления снижался, а состояние мозга улучшалось. Однако полностью остановить болезнь это не позволило.

Анализ образцов у людей показал похожую картину: вредный гликоген обнаружили у большинства пациентов с БАС, особенно на ранних стадиях заболевания. Это указывает на его возможную роль как раннего биомаркера.

Авторы считают, что кишечник играет активную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний, а не является «пассивным наблюдателем». Однако для подтверждения этих выводов и разработки лечения необходимы более масштабные исследования на людях.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!