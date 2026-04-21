Песков оценил переговоры Макрона и Туска об учениях по ядерному оружию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Европы к милитаризации и нуклеаризации не способствует стабильности на европейском континенте.

Комментируя сообщения СМИ о планах президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Польши Дональда Туска провести учения по применению ядерного оружия, Песков отметил, что нужно разобраться с деталями: о каком именно оружии идет речь и в каких странах.

«Это лишний раз, наверное, показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации с точки зрения ядерного оружия. Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на европейском континенте», — отметил пресс-секретарь.

21 апреля газета Politico писала, что Макрон и Туск обсудили проведение совместных ядерных учений под эгидой Франции. В публикации отмечается, что Польша, которая не участвует в американской программе совместного использования ядерного оружия, заинтересована в укреплении европейского сдерживания против России.

8 апреля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявило, что Евросоюз приступил к тайной проработке вопроса создания собственного ядерного потенциала для сдерживания «российской угрозы».

Ранее физик-ядерщик заявил, что ЕС может создать свое ядерное оружие.