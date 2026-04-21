Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Песков оценил переговоры Макрона и Туска об учениях по ядерному оружию

Песков: стремление Европы к нуклеаризации препятсвует стабильности на континенте
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Европы к милитаризации и нуклеаризации не способствует стабильности на европейском континенте.

Комментируя сообщения СМИ о планах президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Польши Дональда Туска провести учения по применению ядерного оружия, Песков отметил, что нужно разобраться с деталями: о каком именно оружии идет речь и в каких странах.

«Это лишний раз, наверное, показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации с точки зрения ядерного оружия. Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на европейском континенте», — отметил пресс-секретарь.

21 апреля газета Politico писала, что Макрон и Туск обсудили проведение совместных ядерных учений под эгидой Франции. В публикации отмечается, что Польша, которая не участвует в американской программе совместного использования ядерного оружия, заинтересована в укреплении европейского сдерживания против России.

8 апреля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявило, что Евросоюз приступил к тайной проработке вопроса создания собственного ядерного потенциала для сдерживания «российской угрозы».

Ранее физик-ядерщик заявил, что ЕС может создать свое ядерное оружие.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!