Психолог раскрыла, почему люди годами не могут избавиться от тревоги

Клинический психолог, гипнотерапевт Ольга Гельман рассказала «Газете.Ru», почему человек может понимать причины своей тревоги, происхождение страхов или логику проблем в отношениях, но при этом продолжать жить в том же сценарии.

Если объяснять на простом научном языке, осознание происходит в коре головного мозга — в зоне логики и анализа. А тревога и привычная реакция на ситуацию рождается в более древних структурах: лимбической системе, миндалевидном теле, ретикулярной формации (сети взаимосвязанных нейронов в головном мозге).

«Эти системы работают быстрее сознания и не понимают слов, — рассказала Гельман. — Они обучаются только через личный опыт, а не через чужие объяснения. Более того, передается даже опыт поколений — люди воспроизводят паттерны родителей, бабушек и дедушек, сами того не осознавая».

Если проблема не решается на уровне сознания — значит, она лежит глубже, в бессознательном. А туда нужен особый ключ.

Одним из таких инструментов, по словам Гельман, может быть гипнотерапия. Она позволяет мягко обойти избыточный контроль сознания и работать напрямую с теми автоматическими реакциями, которые годами управляют поведением.

«Гипноз — это не сон и не потеря контроля, — объяснила психолог. — Это состояние фокусированного внимания, в котором вы бываете каждый день: когда вас укачивает в транспорте, вы смотрите фильм или идете по знакомому маршруту на автомате. Разница лишь в том, что в терапии это состояние используется осознанно — чтобы безопасно добраться до первопричины и завершить то, что когда-то не было завершено».

При этом Гельман подчеркнула, что гипноз — лишь один из путей решения проблемы.

«Главное — не застревать в бесконечном анализе и не верить диагнозам из соцсетей, — сказала клинический психолог. — Найдите специалиста, который поможет добраться до истинной причины — туда, где она действительно находится. Потому что понимание без изменений — это не понимание, а новая ловушка».

