Названы лучшие бюджетные кроссоверы с отделкой уровня немецких премиум-брендов

Пять недорогих кроссоверов 2026–2027 модельных годов по качеству отделки и технологиям не уступают немецким премиум-брендам. В перечень вошли Ford Explorer, Hyundai Palisade, Nissan Pathfinder, Mazda CX-50 и Kia Seltos, сообщает TopSpeed.

Ford Explorer 2026 оценили в 40,3 тыс. долларов (3,06 млн рублей). В оснащение входят кожаные сиденья, массажные кресла, многоцветная подсветка, 13,2-дюймовый экран, цифровая приборка на 12,3 дюйма и система полуавтономного вождения BlueCruise.

Второе место занял Hyundai Palisade 2026 второго поколения за 39,4 тыс. долларов (3 млн рублей) с квадратным дизайном и отделкой салона, соперничающей с немецким премиумом, особенно в версии Calligraphy.

Третий — Nissan Pathfinder 2026 (2,85 млн рублей), который выделяется просторным трехрядным салоном. Четвертый — Mazda CX-50 2026 за 29,9 тыс. долларов (2,27 млн рублей) со стандартным полным приводом, премиальными материалами, проекционным дисплеем и полным набором ассистентов. Замыкает пятерку Kia Seltos 2027 — точная цена не объявлена, но у модели 2026 года она составляет 23,8 тыс. долларов (1,81 млн рублей). Новинка получила более крупный кузов, гибридную установку (1,6-литровый турбо + два электромотора), световую подпись Star Map как у EV9, 12,3-дюймовый экран и спортивный руль.

