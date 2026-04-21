Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Названы лучшие бюджетные кроссоверы с отделкой уровня немецких премиум-брендов

Ford

Пять недорогих кроссоверов 2026–2027 модельных годов по качеству отделки и технологиям не уступают немецким премиум-брендам. В перечень вошли Ford Explorer, Hyundai Palisade, Nissan Pathfinder, Mazda CX-50 и Kia Seltos, сообщает TopSpeed.

Ford Explorer 2026 оценили в 40,3 тыс. долларов (3,06 млн рублей). В оснащение входят кожаные сиденья, массажные кресла, многоцветная подсветка, 13,2-дюймовый экран, цифровая приборка на 12,3 дюйма и система полуавтономного вождения BlueCruise.

Второе место занял Hyundai Palisade 2026 второго поколения за 39,4 тыс. долларов (3 млн рублей) с квадратным дизайном и отделкой салона, соперничающей с немецким премиумом, особенно в версии Calligraphy.

Третий — Nissan Pathfinder 2026 (2,85 млн рублей), который выделяется просторным трехрядным салоном. Четвертый — Mazda CX-50 2026 за 29,9 тыс. долларов (2,27 млн рублей) со стандартным полным приводом, премиальными материалами, проекционным дисплеем и полным набором ассистентов. Замыкает пятерку Kia Seltos 2027 — точная цена не объявлена, но у модели 2026 года она составляет 23,8 тыс. долларов (1,81 млн рублей). Новинка получила более крупный кузов, гибридную установку (1,6-литровый турбо + два электромотора), световую подпись Star Map как у EV9, 12,3-дюймовый экран и спортивный руль.

Теперь вы знаете
Удаленка из-за аллергии: какие нюансы надо учесть, прежде чем писать заявление
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!