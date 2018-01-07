В Стокгольме возле метро произошел взрыв

В результате взрыва на станции метро в Стокгольме был ранен человек, сообщает Expressen.

По данным полиции, 60-летний мужчина поднял предмет, который взорвался у него в руках возле станции метро Ворбю в районе Худинге.

Он был доставлен в больницу с ранениями. С ним была 45-летняя спутница, которая тоже попала в больницу, но о ее ранениях данных нет.

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На место прибыла полиция и взрываотехники. По данным Expressen, взорвавшимся предметом могла быть граната.

Ранее сообщалось, что в Стокгольме в центральном районе Эстермальм произошла стрельба.