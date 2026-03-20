Politico узнало, что Мелони заявила о понимании позиции Орбана по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что понимает вето венгерского премьера Виктора Орбана, несмотря на то, что сама она поддерживает выделение Киеву кредита в €90 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять европейских источников.

В публикации отмечается, что Мелони заявила о понимании вето Орбана в разговоре со своими партнерами.

По данным издания, премьер-министр Италии назвала действия своего венгерского коллеги «нормальными», а также призналась, что поступила бы также, если бы находилась в позиции Орбана.

Politico отметило, что никто из источников не находился в зале заседания, где присутствовали только лидеры, которые позже рассказали о произошедшем собеседникам издания.

Представители правительства Италии отрицают, что премьер выступила с подобным заявлением, говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Европейского союза (ЕС) об утверждении военного финансирования в размере €90 млрд и 20-го пакета санкций против РФ.

