Умер пострадавший при прорыве теплотрассы на востоке Москвы

Мужчина, который пострадал при аварии на теплотрассе в конце ноября в Москве, скончался в больнице, передает «Интерфакс».

«Находившийся в крайне тяжелом состоянии пациент скончался в больнице сегодня в 14:20», — сообщил источник в медицинских кругах.

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Отмечается, что ожоги оказались слишком серьезными и врачам спасти его не удалось.

По данным Следственного комитета, в результате аварии пострадали четыре человека.

Вечером 29 ноября произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения в районе пересечения улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда. В результате инцидента 600 тыс. человек из нескольких столичных районов на время остались без отопления и горячей воды.