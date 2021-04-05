В Латвии стартовали учения НАТО

Международные военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Iron Spear 2021 начались в Латвии в понедельник, 5 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз минобороны балтийской республики.

Учения будут проходить на военном полигоне в Адажи, до 9 апреля, в ходе них военные отработают боевые стрельбы из танков и бронетехники.

Отмечается, что в маневрах примут участие боевые группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, а также солдаты механизированной пехотной бригады латвийских сухопутных сил.

Целью учений является улучшение сотрудничества и взаимосовместимости латвийских и союзных вооруженных сил, а также выполнение тренингов по боевой стрельбе из танков и бронетехники.

Латвия является членом Североатлантического альянса с 2004 года.

Ранее представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. Дипломат пояснил, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается «война с Россией».

Депутат от Крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, подчеркнул, что после таких слов Запад не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО.