Появилось видео прилунения китайской миссии «Чанъэ-5»

Китайское телевидение показало первые кадры, сделанные во время прилунения миссии «Чанъэ-5». На распространенном видео присутствуют кадры с приближающейся лунной поверхностью, сделанные за несколько секунд до касания посадочного аппарата, а затем — неподвижная лунная поверхность с тенью от него самого.

Кадры показал государственный телеканал CCTV. Как сообщили ранее китайские СМИ со ссылкой на Китайское национальное космическое управление, посадочный аппарат совершил мягкую посадку на Пик Рюмкера — горную вершину вулканического происхождения в северо-западной части видимой стороны.

Накануне отправленный к Луне модуль совершил два тормозных маневра, в ходе которых вышел на орбиту вокруг Луны на высоте 400 километров, затем снизился до двухсот километров. После чего 30 ноября спускаемый аппарат отделился от орбитального модуля и начал самостоятельный полет.