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В Госдуме оценили ответ Порошенко на статью Путина о русских и украинцах

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Evgen Kotenko/Global Look Press/Keystone Press Agency

Бывший президент Украины Петр Порошенко или не читал статью российского лидера Владимира Путина о единстве русских и украинцев, или неправильно ее трактует. Такое мнение выразил РИА «Новости» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Либо господин Порошенко врет и он не читал статью Путина, либо ему требуется еще раз внимательно ее прочитать и попытаться понять, потому что он говорит не о том абсолютно, про что написано в статье, он неправильно ее трактует», — считает дипломат.

Он напомнил, что в материале говорится об общей для России и Украины истории и культурном контексте. При этом не отрицается национальность и не говорится об «абсолютно одинаковой» культуре. «У Порошенко, наверное, не было времени прочитать, был занят или не понимает, о чем говорит, что написано», — заключил Чепа.

Ранее Порошенко написал ответ на статью Владимира Путина о единстве русских и украинцев, который опубликовало польское издание Gazeta Wyborcza. По словам Порошенко, у его народа нет проблем с собственной идентичностью: украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также «чувством причастности к европейской цивилизации».

12 июля Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал возникшую между нациями стену «большой бедой». Он также отмечал, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.

В то же время действующий президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении соотечественников с Днем Крещения Киевской Руси 28 июля отметил, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» не следует посягать на наследие этого древнего государства. Он назвал Киевскую Русь «матерью украинской истории», а саму страну — «наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы». По словам Зеленского, 24 области Украины и Крым — это «родные дети и наследники Древнерусского государства».

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