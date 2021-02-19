США не будут предлагать вернуть Россию к формату G8
Ника Пикекатлет
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Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки прокомментировала возможность подключения России к формату G7. Об этом сообщает Reuters.
Она отметила, что американская сторона не намерена предлагать вернуть Россию к формату «Большой восьмерки».
Псаки подчеркнула, что любой вопрос о восстановлении G8 должен решаться на уровне всех участников «Большой семерки».
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев рассказал о возможности восстановления «Большой восьмерки».
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