США не будут предлагать вернуть Россию к формату G8

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки прокомментировала возможность подключения России к формату G7. Об этом сообщает Reuters.

Она отметила, что американская сторона не намерена предлагать вернуть Россию к формату «Большой восьмерки».

Псаки подчеркнула, что любой вопрос о восстановлении G8 должен решаться на уровне всех участников «Большой семерки».

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев рассказал о возможности восстановления «Большой восьмерки».