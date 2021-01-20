Елизавета II направила частное письмо Байдену перед инаугурацией

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Королева Великобритании Елизавета II направила частное послание Джозефу Байдену, который в среду, 20 января, официально стал президентом США. Об этом сообщает Express со ссылкой сообщение Букингемского дворца.

Отмечается, что соответствующее письмо было направлено до церемонии инаугурации демократа.

Дополнительных сведений не приводится.

В среду, 20 января, лидер Демократической партии, 78-летний Джо Байден стал 46-м президентом США. Он опередил на президентских выборах в ноябре прошлого года своего предшественника республиканца Дональда Трампа.