Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Политика

Джо Байден вступил в должность президента США

Джо Байден вступил в должность 46-го президента США, он принес присягу на верность конституции и стране в ходе торжественной церемонии инаугурации на Капитолийском холме. Традиционную клятву он произнес, положив левую руку на Библию, которая на протяжении 127 лет принадлежала его семье.

Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. При этом незадолго до нового президента свою клятву на верность США и конституции принесла новый вице-президент США Камала Харрис. Бывший президент США Дональд Трамп не приехал на церемонию, за несколько часов до начала официального мероприятия он покинул Белый дом и отправился во Флориду.

Как прошла инаугурация 46-го президента США — в фоторепортаже «Газеты.Ru»

close
Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Церемония инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года Церемония инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Барак и Мишель Обама на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года Барак и Мишель Обама на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года
Певица Леди Гага перед выступлением во время инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года Певица Леди Гага перед выступлением во время инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Экс-президенты США Джордж Буш — младший и Билл Клинтон во время церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года Экс-президенты США Джордж Буш — младший и Билл Клинтон во время церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Избранный вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф перед началом церемонии инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года Избранный вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф перед началом церемонии инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года
Джо Байден с женой Джилл, 20 января 2021 года Джо Байден с женой Джилл, 20 января 2021 года
Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Гости на церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года Гости на церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Джо Байден с женой Джилл перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Джо Байден с женой Джилл перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Певица Леди Гага поет гимн США на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года Певица Леди Гага поет гимн США на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года
Избранный вице-президент США Камала Харрис приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Избранный вице-президент США Камала Харрис приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден после церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден после церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Президент США Джо Байден и его жена Джилл на церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Президент США Джо Байден и его жена Джилл на церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Семья Джо Байдена поздравляет его с вступлением в должность президента США, 20 января 2021 года Семья Джо Байдена поздравляет его с вступлением в должность президента США, 20 января 2021 года
Певица Дженнифер Лопес во время выступления на церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года Певица Дженнифер Лопес во время выступления на церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
46-й президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден после церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года 46-й президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден после церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Малышева, Садальский, Киркоров: кто пришел проститься с Грачевским
Малышева, Садальский, Киркоров: кто пришел проститься с Грачевским
Недетский рок: Киду Року -- 50
Недетский рок: Киду Року -- 50
200-я «Газель» не проехала под мостом «Газель не проедет»
200-я «Газель» не проехала под мостом «Газель не проедет»
«Самое мощное в мире оружие»: что показали на военном параде в КНДР
«Самое мощное в мире оружие»: что показали на военном параде в КНДР
Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Церемония инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Барак и Мишель Обама на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года
Певица Леди Гага перед выступлением во время инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Экс-президенты США Джордж Буш — младший и Билл Клинтон во время церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Избранный вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф перед началом церемонии инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года
Джо Байден с женой Джилл, 20 января 2021 года
Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Гости на церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Джо Байден с женой Джилл перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Певица Леди Гага поет гимн США на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года
Избранный вице-президент США Камала Харрис приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден после церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Президент США Джо Байден и его жена Джилл на церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Семья Джо Байдена поздравляет его с вступлением в должность президента США, 20 января 2021 года
Певица Дженнифер Лопес во время выступления на церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
46-й президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден после церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Политика /
Улетел, но обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом
Улетел, но обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом
12
Политика /
Как Капитолий готовится к новому штурму
Как Капитолий готовится к новому штурму
14
Политика /
Путин встретился с Пашиняном и Алиевым
Путин встретился с Пашиняном и Алиевым
7
Политика /
Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области
Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области
12
Политика /
Протестующие в Вашингтоне взяли Капитолий штурмом
Протестующие в Вашингтоне взяли Капитолий штурмом
23
Политика /
Настоящая француженка: Кристин Лагард — 65
Настоящая француженка: Кристин Лагард — 65
10
Политика /
Главные события 2020 года
Главные события 2020 года
50
Политика /
Теперь официально: как Майя Санду стала президентом
Теперь официально: как Майя Санду стала президентом
12
Политика /
Новый формат: как прошла пресс-конференция Путина
Новый формат: как прошла пресс-конференция Путина
16
Все фоторепортажи