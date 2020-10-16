Выборы президента Киргизии могут состояться в 2021 году

Председатель Центризбиркома Киргизи Нуржан Шайлдабекова назвал предварительную дату проведения президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что выборы должны ориентировочно пройти 17 января 2021 года.

При этом председатель ЦИК подчеркнула, что решение по досрочным выборам принимает парламент страны.

Шайлдабекова напомнила, что в соответствии с законом республики выборы главы государства должны пройти в течение трех месяцев после отставки президента.

Она заключила, что парламентские выборы запланированы на 20 декабря 2020 года.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.

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