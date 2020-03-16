Россия направила Украине ноту протеста после нападения на посольство

Министерство иностранных дел России направило внешнеполитическому ведомству Украины ноту протеста в связи с нападением на российское посольство в Киеве, сообщается в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой.

Российская сторона требует от украинских властей принять все необходимые меры для прекращения действий, нарушающих работу дипломатического представительства, говорится в заявлении. МИД призывает Киев наказать причастных к нападению лиц, чтобы «остановить неослабевающий накал русофобии в обществе и обуздать разгул неонацистов».

14 марта 2020 года украинские националисты выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве. Ракета попала на крышу здания диппредставительства. Кроме того, радикалы порвали российский флаг.

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