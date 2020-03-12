Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине. Об этом сообщает «Украинформ».

Так, было принято решение о расторжении документов, разрешающих строительство новых помещений посольства Российской Федерации по нескольким адресам.

Речь идет об участках, расположенных на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и улице Боричев Ток, 17, 19, 21.

Они были предоставлены российскому посольству в феврале 2017 года.

Отмечается, что данное решение было принято на заседании Киевсовета.

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