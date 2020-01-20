Кадыров назвал выдуманными разговорами информацию об отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг данные СМИ о возможном переходе на другую работу с поста руководителя республики. Об этом пишет «Интерфакс».

Он сказал, что никогда не планировал и не планирует работать на какой-либо должности за пределами Чеченской республики, а свою карьеру хочет завершить в Грозном.

Кадыров также подчеркнул, что ему не поступало предложений на этот счет.

«И все это — выдуманные разговоры, за которыми нет никакой объективной почвы», — подытожил чеченский глава.

Об этом он сказал в ходе совещании в Доме правительства в Грозном.

До этого стало известно, что Кадырова могут назначить полномочным представителем президента России Владимира Путина.