На парламентских выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 35,8% избирателей

Более 35% избирателей проголосовали досрочно на парламентских выборах в Белоруссии за пять дней, сообщает ТАСС.

Соответствующие данные обнародовал ЦИК республики.

По данным ЦИК, на участки за пять дней пришли 35,77% избирателей, включенных в списки для голосования.

Наиболее высокая явка зафиксирована в Гомельской и Могилевской областях, где проголосовали 39,41% и 39,11% избирателей, самая низкая - в Минске - 28,56%.