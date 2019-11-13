Сотрудницу Госдепа подозревают в фальсификации обложки Time с ее лицом

Сотрудницу госдепартамента США Мину Чан уличили в том, что она приукрасила свое резюме и сфальсифицировала обложку журнала Time со своим лицом. Об этом сообщает NBC.

Уточняется, что в настоящее время Чан занимает должность заместителя помощника госсекретаря по конфликтам и операциям по стабилизации обстановки.

В материале поясняется, что при приеме на данную позицию она утверждала, что закончила бизнес-школу Гарвардского университета, а также участвовала в панельных дискуссиях в ООН и выступала в конгрессе.

Кроме того, до работы в Госдепе девушка являлась гендиректором некоммерческой организации Linking the World. По словам Чан, ее компания занималась строительством школ в десятках стран мира. Однако сотрудникам NBC не удалось найти конкретной информации о зарубежных проектах компании, а ее бюджет составляет менее $300 тыс.

Отмечается также, что в 2017 году в сети появилось интервью, в котором фигурировала обложка журнала Time с лицом Чан. Но, по словам представителей Time, обложка ненастоящая.

По данным NBC, при устройстве на текущее место работы девушке могло помочь знакомство с сотрудником Госдепа Брайаном Булатео, давним другом госсекретаря США Майка Помпео.

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