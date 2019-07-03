Новый Глава Европарламента сделал заявление о будущем антироссийских санкций

Победитель на выборах председателя Европейского парламента Давид-Мария Сассоли рассказал о дальнейшей санкционный политики Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Сассоли, в настоящее время он не видит никаких поводов для отмены санкций против России.

«Мне кажется, нет предложений по пересмотру уже принятых решений», — добавил Сассоли.

Он отметил, что все решения были выполнены в соответствии с демократическими процедурами. Глава ЕП подчеркнул, что никаких изменений в отношении антироссийских санкций нет, «ни со стороны ЕК, ни со стороны фракций в ЕП».

Ранее сообщалось, что избран новый глава Европарламента.