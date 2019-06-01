Медведев заявил об отсутствии шагов Зеленского по налаживанию связей с РФ

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский ничего не делает для налаживания отношения Украины и России. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев отметил, что звучащие в настоящее время слова из Киева противоречивы. Также, по его словам, действий пока никаких для улучшения отношений двух стран то же нет.

«Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают», подчеркнул Зеленский.

Также премьер пожелал россиянам запастись терпением.

Ранее в команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с главой России Владимиром Путиным.