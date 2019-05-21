«Не впечатлил»: Пушков об инаугурации Зеленского
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал церемонию инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский не впечатлил: много демагогии, фразочки-словечки», — написал Пушков.
По его словам, выступление Зеленского создает ощущение «невнятицы и дежа вю».
Он также добавил, что призыв Зеленского к усилению санкций против России напоминает политику бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Ранее сообщалось, что Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями.