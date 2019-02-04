Гуайдо рассчитывает на поддержку армии Венесуэлы

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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо рассчитывает на массовую поддержку со стороны венесуэльских военных. Об этом сообщает Antena3.

По его словам, оппозиция Венесуэлы ожидает массовой поддержки со стороны армии страны.

Он также добавил, что военным Венесуэлы следует пребывать на «стороне конституции».

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Гуайдо выразил надежду на то, что венесуэльская армия поддержит его в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Гуайдо не причинять вред стране.