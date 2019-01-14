Законопроект о системах газовой безопасности внесен в Госдуму
Проект поправок в российский Жилищный кодекс, которые позволят устанавливать автоматические системы газовой безопасности за счет фондов капремонта, внесен в Госдуму. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, законопроект предлагает внести в перечень услуг по капитальному ремонту работы по установке систем газовой безопасности.
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Целью поправок является предотвращение утечек и взрывов бытового газа в многоквартирных домах, подчеркивается в пояснительной записке.
Ранее сообщалось, что 14 января в городе Шахты произошел взрыв газа, жертвой которого стал один человек. Судьба еще четверых неизвестна.