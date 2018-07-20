Трамп заявил о подготовке ко второй встрече с Путиным

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Президент США Дональд Трамп заявил, что подготовка ко второй встрече с российским лидером Владимиром Путиным уже ведется. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CNBC.

Трамп отметил, что его предыдущая встреча с Путиным оказалась плодотворной, а также назвал свои взаимоотношения с президентом России «очень хорошими».

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«Да, я бы сказал, что работа ведется. У нас была потрясающая дискуссия по многим темам: терроризм, Сирия, в целом Ближний Восток, Иран», — сказал Трамп.

Несмотря на критику, с которой американский президент столкнулся по возвращении в США с саммита в Хельсинки, Трамп подчеркнул, что пресс-конференция прошла на высоком уровне и что он хорошо себя в ней проявил.

«У нас была потрясающая встреча, я думаю, была очень хорошая пресс-конференция, если не считать фэйковые новости. Я действительно считаю, что я очень хорошо справился с пресс-конференцией», — заявил Трамп.

Он также уточнил, что, хотя двум лидерам и удалось найти общий язык, их дискуссия «не всегда приводила к согласию».

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что новой встречей с Путиным Белый дом хочет возместить ущерб от саммита в Хельсинки.