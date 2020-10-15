Хитрый план: в Раде обвинили власти в намеренной потере Крыма

Украинские власти спланировали и осознанно отдали Крым и Донбасс в 2014 году. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — подчеркнул он.

По его словам, Киев заранее разработал план по сдаче Крыма — оттуда вывели «элитные украинские военные части». Он также заявил, что за последние шесть лет на Украине сформировалась «прослойка», привыкшая жить за счет войны, обогащаться на войне и оправдывать ей свои провалы.

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Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может. 11 марта 2018 года Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины.

Ранее Путин говорил, что ни на секунду не сомневался в введении санкций после воссоединения Крыма и России. Глава российского государства отметил, что, «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По словам Путина, от России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий.

В октябре 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не будет обсуждать ни на каком уровне и ни при каких условиях так называемый «вопрос о принадлежности Крыма», который любят поднимать в риторике украинские власти.

Так представитель Кремля прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского подписать некий «мирный договор», который якобы поможет вернуть Крым и Донбасс под управление Киева.

«Проблемы Крыма не существует в рамках отношений с другими странами», — пояснил Песков.

Кроме того, он ответил на заявление украинского лидера о возможности уйти с должности, если не удастся прекратить войну в Донбассе. Песков подчеркнул, что Россия будет и дальше прикладывать усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблемы юго-востока. В своем заявлении Зеленский выразил надежду на «возвращение Крыма и Донбасса».

«Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру», — сказал президент Украины.

Он также заверил, что «не цепляется за рейтинги и власть» и готов уйти с должности в случае провала своих планов. «Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — сказал глава государства.

«Оппозиционный» депутат и экс-глава украинского наркоконтроля Илья Кива регулярно выступает с весьма резкими заявлениями по поводу украинского государства. Летом 2019 года он заявил, что Украина может исчезнуть как государственное образование из-за политических экспериментов, которые проводят в стране.

«Сегодня, когда я слышу «реформа» или «эксперимент», мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить. За эти три года мы страну к чертям собачьим можем с этими экспериментами потерять», — подчеркнул Кива.

По словам главы ОПЗЖ, он «с уважением и надеждой» смотрит на обновленный по итогам досрочных выборов состав Верховной рады. Однако при этом он опасается, что к власти могут прийти авантюристы «без соответствующего опыта и образования».

В качестве примера он вспомнил об американском враче Ульяне Супрун, ставшей «экспериментом в медицинской сфере» — главой украинского минздрава при Петре Порошенко. По мнению Кивы, для Украины «большой победой» будет, если страна переживет 2020 год.