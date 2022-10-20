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Куда поедут россияне в ноябре

Среди внутренних направлений на ноябрь у россиян лидируют билеты в Москву, а среди зарубежных — в Турцию.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в OneTwoTrip после исследования поисковых запросов клиентов сервиса на билеты.

По данным OneTwoTrip, доля поисков билетов в Москву составляет 18%, на втором месте расположился Санкт-Петербург (13,5%), а замыкает тройку лидеров Сочи — этот город в ноябре хотят посетить 11% клиентов сервиса.

Также в топ-10 востребованных российских направлений входят Минеральные Воды (4%), Калининград (3,7%), Казань (3,6%), Екатеринбург (2,8%), Уфа (2,7%), Махачкала (2,6%) и Новосибирск (2,3%).

На первом месте среди популярных зарубежных стран находится Турция с долей поисковых запросов 8,6%. На втором ― Узбекистан (6,7%), на третьем ― Таиланд (4,5%). Часто клиенты сервиса рассматривают авиабилеты в Таджикистан (3,6%). Доля запросов на перелеты в Казахстан составляет 3,5%, в Киргизию ― 3,3%, в Армению — 3%.
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