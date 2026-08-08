«Пространство для уступок». Какое предложение Турция направила России и Украине?

Турция предложила России и Украине объявить мораторий на ведение боевых действий, рассказали в МИД страны. Также Анкара предлагает разработать механизм для предотвращения ударов по гражданским судам в Черном море. Ранее ВСУ атаковали три турецких сухогруза, после чего Турция ограничила проход через пролив Дарданеллы. В то же время страна готовится продать Украине ракеты и снаряды из своих запасов.

Анкара передала представителям России и Украины предложение о введении моратория на ведение военных действий. Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил в интервью агентству Anadolu.

По его словам, разработать процедуру прекращения огня республику попросил Киев.

«Мы передали обеим сторонам наш призыв о создании механизма для объявления моратория по этому вопросу. У украинцев и так был запрос по этому поводу. Мы также передали это нашим российским коллегам. Мы ждем ответа по этому вопросу»,

— раскрыл дипломат.

Он добавил, что если ни одна из сторон не идет на уступки, то конфликт «продолжается, наращивая свою интенсивность до тех пор, пока сам не создаст себе пространство для уступок». Фидан указал, что участившиеся атаки на суда в Черном море являются опасными и вызывают беспокойство у Анкары. На этом фоне Турция призывает международное сообщество вмешаться, чтобы остановить боевые действия.

Также глава турецкого МИД рассказал о предложении Москве и Киеву создать механизм для предотвращения ударов по торговым судам , поскольку они стали угрозой для коммерческих перевозок.

«Мы предупреждаем стороны, что атаки на турецкие суда либо суда с турецкими владельцами или турецким экипажем становятся для нас серьезной проблемой», — сказал Фидан.

Это произошло после того, как 7 августа беспилотники атаковали турецкий сухогруз MV Güllük вблизи Новороссийска. Удар пришелся вблизи кают, но обошлось без пострадавших. 3 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по шедшему под флагом Камеруна принадлежащему Турции судну Nadezhda, следовавшему из порта Самсун в Новороссийск. Ранения получили четыре человека. А 22 июля при атаке на следовавшее из Тамани турецкое судно Mv Reyhan Sarı один человек погиб, еще трое пострадали.

По данным агентства Bloomberg, из-за ситуации с безопасностью в Черном море Турция ограничила проход коммерческих судов через пролив Дарданеллы:

«Главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, что не выдает разрешения на проход по таким маршрутам либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок».

Уточняется, что подобные ограничения коснулись и кораблей, направлявшихся на Украину. Такие шаги могут усугубить проблемы в мировой торговле, считают в издании.

Возвращение к роли посредника

В конце июля власти Турции предложили сторонам украинского конфликта возобновить посреднические усилия и провести новую встречу делегаций, писало РИА Новости со ссылкой на источники.

«Анкара передала Москве и Киеву свои месседжи о готовности организовать переговоры по Украине в Турции в кратчайшие сроки», — говорил собеседник агентства.

При этом представители республики уточнили, что Анкара не навязывает свое посредничество и место проведения встречи не имеет значения.

Перед этим Фидан во время визита в Киев указал на необходимость активизации дипломатических усилий:

«В то время как дипломатические усилия зашли в тупик, мы наблюдаем интенсификацию конфликта. Нас особенно беспокоит недавнее увеличение количества нападений на гражданскую инфраструктуру и населенные пункты».

Кроме того, он выразил готовность Анкары предоставить Украине после завершения конфликта гарантии безопасности на море.

Профессор стамбульского университета «Айдын» Джанан Терджан в разговоре с ТАСС выразила уверенность, что после ударов ВСУ по турецким судам Анкара лишь активизирует попытки стать посредником в переговорах.

«Усилия Турции по посредничеству в урегулировании конфликта сейчас наберут еще больший темп. Турция является страной, которая прилагает серьезные усилия для достижения мира», — сказала Терджан.

Она добавила, что республика всегда поддерживала открытыми каналы связи с Россией, Украиной и НАТО и пыталась вновь собрать их за столом переговоров.