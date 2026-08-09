9 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

9 августа в России отмечают День строителя — праздник всех, кто строит и созидает. В мире в этот день говорят о важности сохранения культуры коренных народов и вспоминают жертв атомного удара в Нагасаки. В Болгарии поднимают флаг в честь Военно-морского флота, а в Туркменистане славят «королеву бахчи» — дыню. Православные верующие молятся целителю Пантелеимону. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 9 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 9 августа

* День Строителя

Праздник отмечается в России и некоторых странах постсоветского пространства во второе воскресенье августа. Впервые праздник прошел 12 августа 1956 года, а установлен был указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года. Строительное ремесло всегда ценилось на Руси: появление городов, школ, больниц и заводов обязано труду многих поколений строителей.

Традиционно к этому дню сдают новые объекты — жилые дома, мосты, больницы и школы. В праздник проходят торжественные заседания, концерты и вручение наград лучшим работникам отрасли.

* День окончания Ленинградской битвы

Памятная дата установлена в 2025 году и приурочена к завершению самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны, длившегося 1127 дней. В этот день в 1944 году завершилась Выборгско-Петрозаводская операция — заключительный этап битвы. В ходе сражения советские войска разгромили более 50 дивизий противника, а безвозвратные потери Красной армии составили около 980 тысяч человек. Ленинград получил звание города-героя, а сотни тысяч защитников были удостоены наград. Этот день — дань памяти мужеству и стойкости советских воинов и жителей блокадного города.

* День воинской славы России — победа в Гангутском сражении

9 августа в России отмечают День первой в российской истории морской победы русского флота над шведами у мыса Гангут. Само сражение произошло 27 июля (7 августа) 1714 года. Благодаря маневренности, решимости и грамотной тактике молодой Балтийский флот под командованием Петра I сумел одолеть сильного противника у мыса Гангут, что обеспечило России стратегическое преимущество в Северной войне. С тех пор эта дата стала одной из самых почитаемых в военной истории страны.

* Международный день коренных народов мира

9 августа — день, когда мир обращает взгляд к тем, кто веками хранит память земли, язык предков и мудрость традиций. На Земле живет около 476 миллионов представителей коренных народов6% населения, при этом на их долю приходится 15% беднейших людей. В России насчитывается 47 коренных малочисленных народов. В 2007 году была принята Декларация ООН о правах коренных народов, а с 2022 года стартовало Десятилетие языков коренных народов. Главная цель этой даты — привлечь внимание к проблемам и защитить права коренных народов по всему миру.

* Всемирный день книголюбов

Праздник зародился в США как национальный, но быстро завоевал популярность по всему миру. В этот день поздравления принимают писатели, поэты, издатели, работники книжных магазинов и, конечно, читатели — те, для кого книга остается главным источником знаний и вдохновения. В День книголюбов проводят книжные ярмарки, презентации новых произведений и встречи с писателями. Можно просто найти тихий уголок и погрузиться в чтение, купить давно желанную книгу или почитать сказку ребенку — главное, напомнить себе и другим, что книги делают нас лучше.

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* День воздушных поцелуев

Этот милый жест — универсальный способ передать нежность и симпатию. Считается, что воздушный поцелуй вошел в обиход в XX веке вместе с развитием кино и массовой культуры. В этот день можно дарить друг другу воздушные поцелуи без повода — просто чтобы поднять настроение.

Необычные праздники 9 августа • День пчеловода в Башкортостане. Отмечается во второе воскресенье августа в знак уважения к труду пчеловодов, чей башкирский мед считается визитной карточкой республики. • День польки. Праздник в честь энергичного чешского народного танца, который в XIX веке покорил всю Европу. • День объятий в Японии. Отмечается 9 августа благодаря игре слов: «ха» (восемь) и «ку» (девять) вместе звучат как «хагу», что в английском означает «hug» (объятие). • День рисового пудинга. Вкусный повод приготовить или заказать классический десерт, любимый во многих странах мира.

Что отмечают в разных странах 9 августа

Праздник Военно-морского флота — Болгария. Отмечается во второе воскресенье августа в память о событии 12 августа 1879 года, когда на четырех российских кораблях в порту Русе был поднят болгарский флаг — так родился болгарский военный флот. Сегодня празднику предшествует целая «Неделя моря» с концертами, выставками и смотрами кораблей в Варне, Бургасе и придунайских городах. В этот день проходят торжественные ритуалы поднятия стягов, выпускники Морского училища получают первые офицерские звания, а новобранцы принимают присягу.

День защиты леса от пожара — США. 9 августа в Америке отмечают необычный праздник в честь медвежонка Smokey Bear — символа Службы лесного хозяйства, который предупреждает: «Только вы можете предотвратить лесные пожары». Прототипом стал реальный медвежонок, спасенный в 1950 году в Нью-Мексико после лесного пожара, чья история тронула всю страну. В этот день проходят лекции, мастер-классы и кампании о правилах поведения в лесу, а также чествуют пожарных и вспоминают погибших при тушении огня.

День туркменской дыни — Туркменистан. Праздник учрежден в 1994 году в честь национального символа — дыни, которую здесь называют «королевой бахчи». В стране выращивают более 400 сортов дынь местной селекции. В этот день в Ашхабаде проходят выставки, ярмарки и концерты, а лучшие бахчеводы получают награды из рук президента.

День бисквитного рулета — Швеция. Праздник, посвященный одному из самых популярных десертов — бисквитному рулету. Нежный десерт с вареньем, сливками или шоколадом давно стал символом шведского чаепития и обязательной частью кофейной традиции fika. Считается, что рецепт пришел в Европу из Центральной Азии или Ближнего Востока, а в Швеции рулет приобрел популярность в XIX веке. С тех пор ни одна встреча за чашкой кофе не обходится без этого воздушного лакомства.

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День памяти жертв атомного удара в Нагасаки — Япония. В 11:02 утра 1945 года американский бомбардировщик сбросил на город бомбу «Толстяк» мощностью 21 килотонну. Взрыв унес жизни 60–80 тысяч человек, разрушив почти все дома в радиусе двух километров. Каждый год в это время в Нагасаки звучит колокол, город замирает в минуте молчания, а в Парке мира проходят траурные церемонии. Эта дата — напоминание о том, что применение ядерного оружия не должно повториться.

Религиозные праздники 9 августа

День памяти великомученика и целителя Пантелеимона

9 августа православная церковь вспоминает великомученика и целителя Пантелеимона — одного из самых почитаемых святых, прославившегося чудесными исцелениями от тяжелых болезней. Живший в III–IV веках, он принял мученическую смерть за веру и стал символом духовной стойкости и самопожертвования. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, а верующие обращаются к святому с молитвами о здоровье и защите.

День памяти преподобного Германа Аляскинского

Также 9 августа чтят память преподобного Германа Аляскинского — миссионера, проповедовавшего православие на землях Аляски. Он помогал пастве преодолевать суровые климатические условия и стал символом мужества и веры для тех, кто живет в экстремальных условиях. Его жизнь — пример христианского служения, где помощь ближнему и защита веры имеют первостепенное значение.

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Народные праздники 9 августа

* Пантелеймон Целитель

В народном календаре 9 августа — Пантелеймон Целитель. В этот день крестьяне ставили свечи в церкви и молились святому о своем здоровье и здоровье близких, особенно детей и стариков. Считалось, что Пантелеймон может исцелить любую болезнь, стоит только помолиться с верой. Его также почитали как покровителя врачей и травников, поэтому именно в этот день собирали целебные растения — верили, что травы, собранные на Пантелея, обладают особой силой и защищают от недугов и сглаза. В народе говорили: «Кто на Пантелея траву рвет — тот здоровья найдет».

Именины 9 августа

* Анфиса;

* Иван;

* Климент;

* Константин;

* Наум;

* Николай;

* Платон.

Приметы 9 августа

Приметы о погоде

Если утро выдалось туманным — жди теплой и сухой осени.

Много росы на Пантелея — к ясным дням и хорошему урожаю.

Ветер с севера — к холодной погоде на Покров (14 октября).

Лунный календарь 9 августа

Фаза Луны: убывающая, 26-й лунный день.

Луна в знаке Рака.

По мнению астрологов, этот день подходит для спокойной стабильной работы, особенно в монотонных производствах. Благоприятны дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией. Однако осторожнее стоит быть с кредитами и займами — возврата придется ждать долго. Повышенная эмоциональная чувствительность требует внимательного отношения к близким.

Согласно прогнозам, 26-й лунный день — сложный и критический. Лучше воздержаться от активной деятельности, сохранить силы и избегать пустых разговоров. Рекомендуется пост, воздержание и освобождение от ненужных контактов. Убывающая Луна — время завершения дел и подведения итогов. Физические и психические нагрузки лучше снизить.

9 августа родились люди под знаком зодиака Льва, относящимся к стихии Огня и управляемым Солнцем. Рожденные в этот день обладают сильным характером, щедры, обаятельны и любят быть в центре внимания.

Какие исторические события произошли 9 августа

* 48 год до н. э. — армия Юлия Цезаря нанесла сокрушительное поражение войскам Гнея Помпея в битве при Фарсале, что предопределило дальнейшую судьбу Римской республики.

* 1173 год — в итальянской Пизе началось строительство знаменитой башни, ставшей одним из самых узнаваемых архитектурных объектов мира.

* 1483 год — в Ватикане открылась Сикстинская капелла, которая позже будет расписана Микеланджело и станет шедевром мирового искусства.

* 1605 год — в Москве прошла коронация Лжедмитрия I, самозванца, захватившего русский трон под именем сына Ивана Грозного.

* 1803 год — американский инженер Роберт Фултон провел первую публичную демонстрацию парохода, положив начало революции в речном и морском транспорте.

* 1815 год — Наполеон Бонапарт отправился в свою последнюю ссылку — на остров Святой Елены, после поражения при Ватерлоо.

* 1859 год — в США изобретатель Натан Эймс получил патент на эскалатор, который стал прообразом современных движущихся лестниц.

* 1884 год — французские изобретатели Шарль Ренар и Артур Кребс совершили первый в истории круговой полет на управляемом дирижабле.

* 1902 год — в Лондоне состоялась коронация Эдуарда VII — первого британского монарха из Виндзорской династии.

* 1942 год — в осажденном Ленинграде прозвучала «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича, исполненная вживую в условиях блокады.

* 1945 год — США сбросили атомную бомбу на японский город Нагасаки. В тот же день СССР вступил в войну против Японии, начав операцию в Маньчжурии.

* 1974 год — Ричард Никсон стал первым президентом США, подавшим в отставку. Его уход стал итогом Уотергейтского скандала.

* 1986 год — британская рок-группа Queen дала свой последний концерт с Фредди Меркьюри в составе. Шоу состоялось на фестивале в Небуорте.

* 1990 год — в Москве зарегистрирована радиостанция «Эхо Москвы», ставшая важной площадкой для обсуждения политических и общественных тем.

* 1996 год — Борис Ельцин вступил в должность президента России на второй срок после победы на выборах.

Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента России Бориса Ельцина, 9 августа 1996 года Reuters

* 1999 год — премьер-министр Сергей Степашин отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Владимир Путин.

* 2020 год — в Белоруссии прошли президентские выборы, после которых по стране прокатилась волна протестов против официальных результатов голосования.

Кто родился 9 августа

* В 1648 году родился Иоганн Михаэль Бах — немецкий композитор, представитель музыкальной династии Бахов.

* В 1669 году родилась Евдокия Лопухина — русская царица, первая супруга Петра I.

* В 1776 году родился Амедео Авогадро — итальянский физик и химик, чьим именем назван закон Авогадро.

* В 1819 году родился Уильям Мортон — американский стоматолог, первым применивший эфир в качестве анестезии.

* В 1894 году родился Михаил Зощенко — русский писатель-сатирик, автор рассказов о советском быте.

* В 1896 году родился Жан Пиаже — швейцарский психолог и философ, основатель теории когнитивного развития.

* В 1899 году родилась Памела Линдон Трэверс — британская писательница, автор книг о Мэри Поппинс.

Кто скончался 9 августа • В 1516 году умер Иероним Босх — нидерландский художник, один из самых загадочных мастеров Северного Возрождения. • В 1919 году умер Эрнст Геккель — немецкий естествоиспытатель, автор термина «экология». • В 1962 году умер Герман Гессе — немецко-швейцарский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. • В 1975 году умер Дмитрий Шостакович — советский композитор, народный артист СССР. • В 1999 году умер Юрий Волынцев — советский и российский актёр, народный артист РСФСР. • В 2016 году умер Эрнст Неизвестный — советский и американский скульптор, лауреат Государственной премии РФ.

Кто отмечает день рождения

* 88 лет исполняется Леониду Кучме — второму президенту Украины (1994–2004).

* 88 лет исполняется Роду Лейверу — легендарному австралийскому теннисисту, дважды собравшему карьерный «Большой шлем».

* 82 года исполняется Сэму Эллиотту — американскому актеру, известному по ролям в вестернах и драматических фильмах.

* 69 лет исполняется Мелани Гриффит — американской актрисе, лауреатке премии «Золотой глобус».

* 50 лет исполняется Одри Тоту — французской актрисе, прославившейся ролью в фильме «Амели».

* 41 год исполняется Анне Кендрик — американской актрисе и певице, номинантке на премию «Оскар».