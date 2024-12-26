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Кого задержали за взятки в Миноброны в 2024 году

Прошедший 2024 год запомнился громкими задержаниями среди высокопоставленных российских военных. Генералы, вплоть до бывших замминистров обороны, попадались на мошенничестве, хищениях и крупных взятках. Рекорд по последним побил экс-замминистра Тимур Иванов, чьи взятки суммарно оценили в 1,185 млрд руб. (которые чиновник предпочитал брать не напрямую деньгами, а услугами). Сами подозреваемые в основном, не признают вину и остаются под арестом. «Газета.Ru» составила рейтинг крупнейших «взяточников» из Минобороны, раскрытых в 2024 году.

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