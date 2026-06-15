Германия забила семь, а Швеция пять: на ЧМ прошел самый результативный день

На чемпионате мира по футболу 2026 года завершился четвертый игровой день. Сборная Японии добилась ничейного результата в игре с Нидерландами, Кот-д'Ивуар с минимальным счетом переиграл Эквадор, шведы разгромили сборную Туниса, а Германия забила семь мячей в ворота национальной команды Кюрасао.

Открывала очередной игровой день игра в Хьюстоне на арене «Эн-Ар-Джи Стэдиум», где своих соперников в Национальной футбольной лиге (НФЛ) принимает «Хьюстон Тексанс».

Немцы быстро открыли счет уже на шестой минуте: Феликс Нмеча точным завершил быструю атаку после передачи Флориана Виртца. Однако Кюрасао, население которого, по разным оценкам, составляет от 180 до 190 тыс. человек, что уступает, к слову, населению московского района Митино, не забилось к своим воротам и даже неожиданно сравняло счет — на 21-й минуте Ливано Комененсия не без помощи рикошета забил исторический первый гол своей сборной на мировых первенствах, вызвав настоящий праздник на трибунах и доведя до слез главного тренера Дика Адвоката, знакомого российским болельщикам по работе с нашей сборной и петербургским «Зенитом». Минувшим вечером 78-летний голландец вошел в историю чемпионатов мира как самый возрастной тренер, принимавший участие в мундиале.

Annegret Hilse/Reuters

К концу первого тайма Германия увеличила давление и забила дважды — Нико Шлоттербек поразил ворота островитян головой после углового, а Кай Хаверц реализовал пенальти в компенсированное к первому тайму время. На перерыв команды ушли при счете 3:1.

Во второй половине игры немцы забили еще четырежды, повторив счет легендарного полуфинала ЧМ-2014 против сборной Бразилии — 7:1. Столь солидная разница мячей поможет немцам получить более комфортный посев в плей-офф, а Кюрасао, несмотря на крупное поражение, гораздо больше радо забитому мячу в ворота Мануэля Нойера, чем расстроено из-за семи пропущенных.

Нидерланды — Япония — 2:2

Следующая по хронологии встреча прошла в Арлингтоне на арене «Эй-ти анд Ти Стэдиум», где своих соперников в Национальной футбольной лиге принимает «Даллас Ковбойз».

Первый тайм получился осторожным и довольно закрытым. Обе команды много контролировали мяч, но по-настоящему острых моментов было мало. Нидерланды владели преимуществом, однако Япония грамотно оборонялась и не позволяла создать ничего у собственных ворот. Все изменилось после перерыва — на 50-й минуте защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк мощным ударом головой после углового открыл счет, но радость европейцев длилась недолго: уже на 57-й минуте Кейто Накамура великолепным ударом из-за пределов штрафной вернул ничейный результат на табло.

Hannah Mckay/Reuters

Нидерланды вновь вышли вперед спустя семь минут: Крисенсио Саммервилл красиво завершил быструю контратаку точным ударом в створ. После рекламной паузы в середине второго тайма азиаты добавили оборотов и стали действовать посмелее у чужих ворот, что принесло свои плоды за две минуты до конца основного времени — Дайити Камада точным ударом в ближний угол забил второй гол и принес японцам важный балл в турнирную таблицу.

Третий матч четвертого игрового дня прошел в первой столице США — Филадельфии. Встречу принимал «Линкольн Файненшал Филд», где своих соперников в НФЛ принимает «Филадельфия Иглз».

Первый тайм прошел в равной борьбе. Обе команды создавали моменты, но у южноамериканцев они были несколько острее — эквадорцы дважды попали в каркас ворот, однако на перерыв команды ушли при счете 0:0. После перерыва игра раскрылась — Эквадор продолжал давить, но ивуарийцы грамотно оборонялись и ждали своего шанса на контратаках. Матч медленно продвигался к завершению, и казалось, что зрители увидят первую нулевую ничью на этом чемпионате мира.

IMAGO/Matrix Images/Joseph Zah/Global Look Press

Но 90-й минуте вышедший на замену Амад Диалло после быстрой атаки и передачи от Уилфрида Синго мощным ударом левой из центра штрафной отправил мяч в сетку и принес африканцам важнейшую победу — 1:0.

Швеция — Тунис — 5:1

Последняя игра воскресенья состоялась в мексиканском Монтеррее на стадионе BBVA, собрав 50987 зрителей. Стадион был забит фанатами скандинавской команды, которые ушли домой после финального свистка в приподнятом настроении.

Борьбы в матче не получилось совсем — уже на седьмой минуте Ясин Айяри открыл счет. На исходе трети поединка Александр Исак увеличил шведское преимущество с передачи Виктора Дьокереша, однако африканцы смогли уйти на перерыв с минимальным отставанием в счете, забив усилиями Омара Рекика за две минуты до свистка. Во втором тайме шведы прибавили и забили еще три — второй мяч оформил все тот же Айяри, еще по разу отличились Дьокереш и Маттиас Сванберг.

Claudio Bresciani/TT News Agency/Reuters

Сборная Швеции благодаря этой победе оформила комфортную разницу забитых и пропущенных мячей и, скорее всего, уже забронировала место в плей-офф — даже при неудачах в оставшихся матчах против Японии и Голландии попасть в топ-8 третьих мест с текущими «+4» будет вполне реально.