«Пусть течет нефть!» Трамп объявил о сделке с Ираном

США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу.

США и Иран объявили о достижении соглашения, которое должно остановить боевые действия и открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Тегераном «завершена», а премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

«Обе стороны объявили немедленное и окончательное прекращение военных операций на всех фронтах», — сообщил политик.



Шариф уточнил, что боевые действия будут остановлены в том числе на территории Ливана.

Когда откроют Ормузский пролив

Трамп объявил о сделке с Ираном в Truth Social. По словам американского президента, он санкционировал открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады с иранских портов. В этом же сообщении он обратился к мировому судоходству со словами «Суда всего мира, запускайте свои двигатели» и добавил фразу «Пусть течет нефть!».

Позднее Трамп уточнил, что открытие пролива должно произойти после подписания соглашения в пятницу, 19 июня. По его словам, это связано в том числе с необходимостью разминирования. Reuters со ссылкой на старшего иранского чиновника писало, что проект меморандума предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива для коммерческих судов и одновременное начало снятия американской морской блокады иранских портов. Завершить этот процесс, по данным агентства, предполагается в течение 30 дней после подписания документа.

Пункты соглашения

Агентство также опубликовало пункты проекта меморандума между США и Ираном. При этом в материале Mehr подчеркивается, что текст еще должен пройти рассмотрение и финализацию в профильных структурах Ирана.

Проект предусматривает постоянное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Среди пунктов также указаны обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана, уважать суверенитет Исламской Республики, полностью снять морскую блокаду в течение 30 дней и вывести американские силы из районов вокруг Ирана.

Отдельный блок касается Ормузского пролива. В публикации Mehr говорится, что пролив должен открыться в течение 30 дней «в рамках иранских механизмов». Советник иранской переговорной группы Мехди Мохаммади заявил, что Иран и Оман сохранят право взимать сборы за безопасность, навигацию и другие услуги в проливе.

Экономическая часть проекта включает приостановку санкций против продажи нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к финансовым ресурсам. Агентство также сообщило о планах восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд, которые должны представить США и их союзники.

Еще один блок касается дальнейших переговоров. Mehr пишет, что в течение 60 дней стороны должны обсудить финальное соглашение по ядерному вопросу, полное снятие американских санкций, резолюций Совбеза ООН и решений Совета управляющих МАГАТЭ. В этот период Вашингтон якобы обязуется не наращивать военное присутствие в регионе и не вводить новые санкции.

Отдельно Mehr указывает, что в течение 60-дневного периода должно быть разблокировано $24 млрд замороженных средств Ирана, причем половина суммы должна стать доступна Тегерану до начала финальных переговоров. Агентство утверждает, что окончательное соглашение должно быть утверждено резолюцией Совбеза ООН, а ракетная программа Ирана и поддержка «групп сопротивления» исключены из повестки переговоров.