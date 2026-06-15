Пан Ведущий и зять Буденного: 90 лет со дня рождения Михаила Державина

15 июня исполнилось бы 90 лет со дня рождения советского и российского актера театра и кино, телеведущего и народного артиста РСФСР Михаила Державина. Он родился в Москве в 1936 году.

Отцом будущего артиста был Михаил Степанович Державин — он служил в Театре имени Вахтангова, а также снимался в кино (умер в 1951-м). Во время Великой Отечественной войны семья Державиных вместе с театром находилась в эвакуации в Омске.

В 1955-м Державин-младший поступил на актерский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. Он завершил обучение с отличием в 1959-м, тогда же начал работать в Московском театре имени Ленинского комсомола, в 1967-м перешел в Московский драмтеатр на Малой Бронной. С декабря 1967 года на протяжении полувека Державин служил в труппе Московского академического театра сатиры.

Кроме того, он активно снимался в кино. Его можно увидеть в фильмах «Они были первыми» (1956), «Сон» (1964), «Лебедев против Лебедева» (1965), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979) и многих других. Его фильмография насчитывает более 50 ролей.

С апреля 1967 года по октябрь 1980-го актер играл пана Ведущего в культовой юмористической телепередаче «Кабачок 13 стульев». Благодаря этой роли он получил всенародную известность.

«Роль пана Ведущего на телевидении стала для меня настоящим счастливым билетом. Ты сразу становился популярным среди миллионной аудитории», — рассказывал Державин.

На протяжении 72 лет, начиная с 1946 года, Державин оставался близким другом актера Александра Ширвиндта (1934–2024), а с 1957 по 2017 год выступал с ним в постоянном эстрадном дуэте. Артисты совместно вели популярную передачу «Утренняя почта» в середине 1980-х годов и телевизионный проект «Хочу знать» с 2013 года.

Державин был женат трижды. Его первой супругой была заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина. Во втором браке с художницей Ниной Буденной родилась дочь Мария (1963). Тестем Державина был маршал Семен Буденный. С 1980-го актер был женат на народной артистке РФ Роксане Бабаян.

Актер умер на 82-м году жизни 10 января 2018 года в больнице в Одинцов после продолжительной тяжелой болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с отцом.

Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2011, 2006), Почета (2017), Дружбы (1996), а также премией «Хрустальная Турандот» в номинации «За долголетнее и доблестное служение театру» (2007). Является заслуженным деятелем культуры Польши (1976).

Державин на сцене и телеэкранах — в галерее «Газеты.Ru».