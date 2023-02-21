Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Инфографика

Испытания ядерных бомб в СССР. Наследие современной России

Во вторник в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в США разрабатывают новые типы ядерных боеприпасов и задумываются о возможности испытать ядерное оружие. В связи с этим президент предложил Минобороны и «Росатому» обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы. «Газета.Ru» предлагает вспомнить, что современная РФ получила в наследство от СССР.

В СССР первое испытание атомной бомбы — изделия РДС-1 — прошло 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Последние испытания — 24 октября 1990 года на Новой Земле — был произведен подземный групповой взрыв восьми зарядов общей мощностью 70 килотонн. Всего в СССР было 4 основных полигона: Семипалатинск, Новая Земля, Тоцкий полигон и Капустин Яр. Сейчас ядерные испытания на всех четырех полигонах прекращены в соответствие с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Договор запрещает производить испытательные взрывы ядерного оружия, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на взрывы в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Договор имеет бессрочный характер.
close
100%

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 363-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 363-й день
«На что готов пойти Китай ради мира?» WSJ о перспективах визита Си Цзиньпина в Россию
WSJ: глава Китая Си Цзиньпин приедет весной в Россию для встречи с Путиным
«Синтез СССР и последних десятилетий». Россия отказывается от Болонской системы
Путин призвал вернуться в России к традиционному сроку обучения в вузах от четырех до шести лет
Байден обратился к россиянам
Дания, Швеция, ФРГ заявили, что РФ информировали о расследованиях по «Северным потокам»
Глава РСПП Шохин: бизнес и власти согласовали разовый взнос в бюджет РФ как обязательный
Украинцам решили запретить играть в Atomic Heart
Новости и материалы
В Кировской области пропавшую девочку-подростка нашли замерзающей на берегу реки
Захарова оценила обращение Байдена к россиянам
«Ливерпуль» и «Реал» объявили стартовые составы на матч 1/8 Лиги чемпионов
Третьяковка опровергла данные о якобы задержанном за подготовку теракта сотруднике
Адвокат: Винник может стать кандидатом на новый обмен заключенными между США и РФ
Польша закрывает движение белорусским грузовикам на последнем работающем КПП
WSJ: новые санкции США коснутся 200 физических и юридических лиц из России
Стало известно о поиске преемника Илона Маска
Сенатор Джабаров назвал огромной ошибкой выступление Байдена после послания Путина
Выставка «Первая позиция. Русский балет» открылась в Санкт-Петербурге
Экс-тренер «Зенита» Петржела заявил, что российский футбол может прекратить свое существование
Настя Ивлеева снялась в мини-юбке из 2000-х и с тональником на губах
В Нижнекамске второклассник пытался перебежать дорогу на «красный» и попал в реанимацию
Премьер Италии высказалась о поставках истребителей Украине
Глава МИД Словакии послал матом премьера Венгрии за позицию по Украине
Махачев рассказал, что после боя с Волкановски набрал десять килограмм
Путин поручил замглавы МИД Рябкову представлять его при рассмотрении приостановки ДСНВ
Тренер сборной Аргентины назвал условие, при котором Месси поедет на ЧМ-2026
Все новости
«Без оглядки на Вашингтон». Зачем России новые ядерные испытания
Военный эксперт Ходаренок объяснил, где и как Россия может возобновить ядерные испытания
Судно Seamark переломилось пополам в Черном море. На борту было 11 россиян
При крушении сухогруза Seamark около Новороссийска погиб один человек
«Вашингтон должен вывести свое вооружение с Украины»: МИД РФ вызвал посла США
МИД России выразил протест послу Трейси из-за вовлеченности США в конфликт на Украине
Китайский мирный план для России и Украины. С чем Ван И прилетел в Москву
Китайский дипломат Ван И задал Боррелю вопрос — в чем разница в поставках оружия Украине и России
Россия приостанавливает участие в договоре о ядерных ракетах. Что это значит
Президент Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ-3
Крошка сын к отцу пришел: какой получилась драма «Сын» с Хью Джекманом и Лорой Дерн
Рецензия на пронзительную драму «Сын» с Хью Джекманом и Лорой Дерн
Байден в Киеве. Первые кадры
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
Corriere della Sera: Италия готовит седьмой пакет военной помощи Украине
«Могут быть созданы ударные группировки». В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева
Минобороны Белоруссии оценило обстановку как кризисную из-за «прямых угроз» для страны
«Надо ставить более скромные цели». В Киеве опасаются сокращения помощи из Вашингтона
Politico: на Украине опасаются, что власти США заставят Киев заключить «сделку» с Москвой
Послание Путина Федеральному собранию. Хроника
Онлайн-трансляция обращения Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Железный шар диаметром 1,5 метра. В Японии пытаются понять, что обнаружили на пляже
Обнаруженный на пляже в Японии подозрительный железный шар оказался полым внутри
«Я гарантирую». Трамп заявил, что разрешит конфликт на Украине, когда станет президентом
Трамп пообещал «в ту же ночь» позвонить Путину и Зеленскому в случае избрания президентом США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть