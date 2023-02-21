Во вторник в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в США разрабатывают новые типы ядерных боеприпасов и задумываются о возможности испытать ядерное оружие. В связи с этим президент предложил Минобороны и «Росатому» обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы. «Газета.Ru» предлагает вспомнить, что современная РФ получила в наследство от СССР.
В СССР первое испытание атомной бомбы — изделия РДС-1 — прошло 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Последние испытания — 24 октября 1990 года на Новой Земле — был произведен подземный групповой взрыв восьми зарядов общей мощностью 70 килотонн. Всего в СССР было 4 основных полигона: Семипалатинск, Новая Земля, Тоцкий полигон и Капустин Яр. Сейчас ядерные испытания на всех четырех полигонах прекращены в соответствие с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Договор запрещает производить испытательные взрывы ядерного оружия, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на взрывы в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Договор имеет бессрочный характер.
Испытания ядерных бомб в СССР. Наследие современной России
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